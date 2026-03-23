Netflix ha lanciato un nuovo documentario intitolato L’ascesa dei Red Hot Chili Peppers. La pellicola, diretta da Ben Feldman, indaga le origini della formazione californiana e la profonda amicizia tra i membri fondatori. Il film pone l’accento su Hillel Slovak, primo chitarrista spesso dimenticato nella narrazione ufficiale del gruppo. L’opera si concentra sulla fase embrionale della band, un periodo scarsamente documentato ma fondamentale per l’evoluzione musicale. Anthony Kiedis, Flea e Slovak erano compagni di scuola; l’influenza di quest’ultimo fu determinante nel definire il suono iniziale. Con Slovak al chitarra, il gruppo realizzò lavori pionieristici come Freaky styley e The uplift mofo party plan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Red Hot Chili Peppers: il segreto di Slovak e la nascita

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