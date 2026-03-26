Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, ha annunciato di aver intrapreso un progetto musicale personale che si allontana dal gruppo. La band, attiva da oltre quarant’anni, è nota per il suo stile distintivo che combina elementi di funk, punk e rock. L’annuncio arriva in un momento in cui i componenti stanno esplorando nuove direzioni artistiche.

Per oltre quarant’anni Red Hot Chili Peppers hanno costruito uno dei suoni più riconoscibili del rock moderno, mescolando funk, punk ed energia da classifica. Eppure nella mente del loro bassista Flea è sempre rimasto un altro suono, più lontano e più intimo: quello della tromba. È lo strumento che Flea suonava da adolescente, prima che il basso elettrico lo trasformasse in una delle icone del rock alternativo. Il ricordo risale alle sessioni jazz che il patrigno organizzava nel salotto di casa: musicisti che improvvisavano bebop a velocità vertiginose mentre il giovane Flea ascoltava incantato. “Mi lasciava senza parole”, racconta oggi. “Ricordo che rotolavo sul pavimento dalla gioia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Flea: Honora è un viaggio personale oltre i Red Hot Chili Peppers

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