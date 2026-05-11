Ecco i programmi televisivi in onda oggi, 11 maggio 2026. Su Rai 1 va in onda la puntata di “Ulisse”, mentre su Canale 5 viene trasmessa una nuova puntata di “I Cesaroni”. Iris propone invece la proiezione del film “Il colore viola”. Questi sono alcuni degli appuntamenti principali della giornata, con un mix di viaggi, fiction e cinema.

Guida ai programmi TV dell’11 maggio 2026: “Ulisse” su Rai 1, “I Cesaroni” su Canale 5 e “Il colore viola” su Iris. La prima serata dell’ 11 maggio 2026 offre su Rai 1 il viaggio culturale di Ulisse, mentre Rai 2 sceglie la tensione narrativa di The Unknown. Su Canale 5 torna la famiglia più amata della TV con I Cesaroni – Il ritorno, mentre Italia 1 rilancia l’azione pura con Attacco al potere 2. Sky Cinema completa il quadro con la prima visione di The Running Man, pensata per chi cerca adrenalina e spettacolo. Rai 1 – Ulisse: il piacere della scoperta – Giappone, dai samurai ai manga (21:25). Alberto Angela accompagna il pubblico in un viaggio affascinante nel cuore del Giappone, tra tradizioni millenarie e modernità scintillante.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 11 maggio 2026: viaggio, fiction e film

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