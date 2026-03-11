I programmi TV di oggi 11 marzo 2026 | film della serata e fiction

Ecco i programmi TV in onda oggi, 11 marzo 2026. Su Rai 1 va in scena il film “Un amore a 5 stelle”, mentre Canale 5 propone la fiction “Vanina”. Su Rai 2 viene trasmesso lo show “Stasera tutto è possibile”. La programmazione offre diverse opzioni di intrattenimento per la serata.

Guida ai programmi TV dell’11 marzo 2026: “Un amore a 5 stelle” su Rai 1, “Vanina” su Canale 5, “Stasera tutto è possibile” su Rai 2. La prima serata dell’11 marzo offre su Rai 1 la commedia romantica Un amore a 5 stelle, ideale per chi cerca leggerezza. Rai 2 punta sul divertimento puro con Stasera tutto è possibile, mentre Rai 3 propone una nuova puntata di Chi l’ha visto?, tra cronaca e testimonianze. Su Rete 4 l’attenzione è tutta per Realpolitik, con il Ministro Carlo Nordio ospite in studio. Canale 5 continua con la seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania, tra indagini e tensioni personali. Italia 1 sceglie la comicità di Cado dalle nubi, mentre TV8 trasmette il big match di Champions League Paris Saint-Germain – Chelsea. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

