Serie D girone E Il Camaiore ha le sue certezze Bluamaranto al momento fuori dalla griglia playout

Nel girone E di Serie D, il Camaiore attualmente si trova al di sopra della zona retrocessione e sarebbe salvo se il campionato si concludesse oggi. La squadra bluamaranto non sarebbe coinvolta nei playout, evitandoli per il momento. La società ha già affrontato questa fase in passato, durante la stagione 201314, senza raggiungere i risultati desiderati.