Serie D girone E Il Camaiore ha le sue certezze Bluamaranto al momento fuori dalla griglia playout
Nel girone E di Serie D, il Camaiore attualmente si trova al di sopra della zona retrocessione e sarebbe salvo se il campionato si concludesse oggi. La squadra bluamaranto non sarebbe coinvolta nei playout, evitandoli per il momento. La società ha già affrontato questa fase in passato, durante la stagione 201314, senza raggiungere i risultati desiderati.
Finisse oggi il campionato il Camaiore sarebbe salvo tranquillo, senza dover passare dai mai piacevoli playout (dove fra l’altro la società bluamaranto ha pessimi ricordi nell’ultima sua precedente esperienza in Serie D: stagione 201314). Però mancano ancora cinque giornate al termine di questa regular season 202526 per cui c’è ancora parecchio in ballo. ed il Camaiore targato Stefano Turi è pronto a ballare, come spiega lo stesso tecnico dopo il buon 1-1 interno contro il Tau secondo della classe (ora terzo). "La partita col Tau è stata condizionata dal modo in cui, colpevolmente addormentandoci, abbiamo preso quel gol stupido subito al 13’... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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