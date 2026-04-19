seravezza snodo playoff camaiore incubo playout

La 32ª giornata di Serie D rappresenta un momento chiave per le squadre in corsa per la qualificazione ai playoff e la salvezza nei playout. Le partite si disputano in un momento cruciale della stagione, con alcune formazioni che affrontano sfide decisive nelle ultime tre giornate di regular season. Le gare di questa giornata influenzeranno gli equilibri delle classifiche e le sorti delle squadre coinvolte.

In Serie D la 32ª giornata (terzultima di regular season) è un crocevia fondamentale in chiave playoff e playout. Nel campionato già vinto dal Grosseto, in vetta si gioca solo per le posizioni dalla 2ª alla 5ª (dove, qui in D, non è prevista alcuna “forbice“). Le squadre che andranno ai playoff al 99% saranno Siena, Prato, Tau e Seravezza: sì, ma in che ordine? Questo dipenderà dalle ultime tre partite. I 9 punti ancora in palio per tutti sono determinanti poi soprattutto nella ancor più accesa lotta salvezza, dove è coinvolto in pieno anche il Camaiore, che proprio oggi si ri-gioca una fetta importantissima della sua stagione (da neo-promossi i bluamaranto non vorrebbero certo riperdere subito la massima categoria dilettantistica).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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