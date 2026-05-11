I pentiti che hanno incastrato Gino Ferro il pilota e anello di congiunzione tra clan che i nemici volevano eliminare
Secondo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, i quali sono parte delle inchieste sulla mafia garganica e sulla Società Foggiana, si sono delineati dettagli sulla figura di Luigi Ferro, noto come ‘Gino di Brancia’, classe 1969. Questi collaboratori hanno fornito elementi che sono stati inseriti nelle carte dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice Gabriella Pede. Le indagini si sono concentrate sul ruolo di Ferro come collegamento tra diversi clan.
Secondo le rivelazioni di alcuni collaboratori giustizia della mafia garganica e della Società Foggiana, cristallizzate nelle carte dell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari a firma della Giudice Gabriella Pede, il classe 1969 Luigi Ferro, alias ‘Gino di Brancia’, non sarebbe stato un.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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