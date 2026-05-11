I pentiti che hanno incastrato Gino Ferro il pilota e anello di congiunzione tra clan che i nemici volevano eliminare

Secondo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, i quali sono parte delle inchieste sulla mafia garganica e sulla Società Foggiana, si sono delineati dettagli sulla figura di Luigi Ferro, noto come ‘Gino di Brancia’, classe 1969. Questi collaboratori hanno fornito elementi che sono stati inseriti nelle carte dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice Gabriella Pede. Le indagini si sono concentrate sul ruolo di Ferro come collegamento tra diversi clan.

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