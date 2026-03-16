Le immagini dal Sannio mostrano il Matese, una catena montuosa che collega due regioni. Con l’arrivo della primavera, si notano più escursioni e passeggiate nella zona, mentre i visitatori si avventurano nel paesaggio naturale del territorio sannita. La stagione invita a scoprire i sentieri e le bellezze del luogo, rendendo più viva l’atmosfera di questa parte dell’Italia.

La primavera comincia a farsi sentire e con essa la voglia di passeggiare, concedersi piacevoli gite fuori porta, esplorare il bellissimo territorio sannita. L’area matesina è certamente una delle mete più ambite dagli abitanti del posto, ma anche da chi proviene da più lontano. Storia, natura, piccoli borghi che raccontano saperi e sapori sono perle preziose da vivere e narrare. Il Matese è uno dei maggiori e più caratteristici massicci della catena degli Appennini, circondato dai fiumi Volturno, Calore, Tammaro e Biferno che ne segnano i confini. Con una estensione di circa 1.500 kmq, la sua cima più alta è il monte Miletto, l’antica Esere, di mt 2. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il Matese, anello di congiunzione di due regioni

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