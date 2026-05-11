Negli ultimi tempi, i pavimenti in graniglia di marmo, noti anche come terrazzo, stanno tornando di tendenza nelle case di famiglia. Questi rivestimenti, realizzati con frammenti di marmo, pietre e cemento, sono stati utilizzati per decenni e ora vengono rivalutati per il loro aspetto retrò e durabilità. Le aziende produttrici di materiali per la casa stanno riscontrando un aumento di richieste per questa tipologia di pavimento, che si inserisce in un nuovo interesse per gli stili vintage.

Ovvero quelli in graniglia di marmo, che oggi sono conosciuti come “terrazzo” e sono prodotti in svariati colori, materiali e pose In Italia i pavimenti in graniglia – cioè quelli composti da tanti piccoli frammenti di marmo – si sono diffusi molto negli anni Cinquanta e Sessanta. Hanno resistito però solo nelle “case dei nonni”, mentre in quelle abitate da persone più giovani sono stati a lungo giudicati brutti, e quindi coperti o sostituiti. Da qualche anno le cose sono un po’ cambiate e i pavimenti di graniglia sono tornati di moda, anche se in modo un po’ diverso: molte aziende hanno infatti iniziato a produrne versioni più eccentriche, colorate, eleganti e contemporanee.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I pavimenti della “casa dei nonni” ora vanno di moda

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