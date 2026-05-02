Battesimo in casa Salvati l' augurio dei nonni di Giada e Andrea Alfonso

In una cerimonia casalinga, i nipoti di un noto medico in pensione stanno per ricevere il Sacramento del Battesimo. La famiglia si prepara a celebrare il momento importante, mentre i nonni esprimono un augurio speciale rivolto ai due bambini. Il dottore, conosciuto nel settore medico, ha condiviso con noi un pensiero rivolto ai piccoli Giada e Andrea Alfonso Salvati, che stanno per essere battezzati.