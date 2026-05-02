Battesimo in casa Salvati l' augurio dei nonni di Giada e Andrea Alfonso
In una cerimonia casalinga, i nipoti di un noto medico in pensione stanno per ricevere il Sacramento del Battesimo. La famiglia si prepara a celebrare il momento importante, mentre i nonni esprimono un augurio speciale rivolto ai due bambini. Il dottore, conosciuto nel settore medico, ha condiviso con noi un pensiero rivolto ai piccoli Giada e Andrea Alfonso Salvati, che stanno per essere battezzati.
Stanno per ricevere il Sacramento del Battesimo, i piccoli Giada e Andrea Alfonso Salvati, nipoti del dottor Alfonso Salvati, noto nefrologo e dirigente medico in pensione del Ruggi di Salerno che ha condiviso con la nostra redazione un pensiero sentito rivolto ai due bambini. La cerimonia si.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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