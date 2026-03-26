Lo scorso anno si era parlato di un progetto che prevede il riutilizzo delle scarpe usate dei portalettere per creare pavimentazioni negli asili. Recentemente, questa iniziativa è passata dalla teoria alla realtà, con le scarpe dismesse raccolte e trasformate in superfici di arredo per le aree gioco dei bambini. La trasformazione è stata confermata attraverso immagini e report ufficiali.

Oltre 1.800 kg di scarpe antinfortunistiche raccolte in Piemonte trasformate in pavimenti antitrauma per i bambini Ve ne avevamo parlato lo scorso anno: trasformare le scarpe usate dei portalettere in pavimentazioni per le aree gioco dei bambini. Oggi quel progetto è diventato concreto. Importante il ruolo della provincia di Novara, dove i quasi 160 portalettere hanno contribuito in modo significativo alla raccolta delle calzature dismesse. Nel corso del 2025 sono stati raccolti in Piemonte 1.400 chilogrammi di scarpe antinfortunistiche, mentre nei primi due mesi del 2026 si sono già aggiunti altri 400 chilogrammi. Un risultato che conferma la forte adesione del territorio a un progetto che unisce sostenibilità ambientale e valore sociale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Dalle scarpe dismesse dei portalettere novaresi ai pavimenti degli asili: ora è realtà

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