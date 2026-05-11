I passeggeri a bordo della nave Hondius stanno lasciando la nave dopo le operazioni di evacuazione. Durante le procedure, è stato confermato che un cittadino statunitense ha contratto l'hantavirus, portando alla necessità di interventi sanitari e di sicurezza. La situazione ha portato le autorità a mettere in atto delle misure di emergenza per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Le operazioni di evacuazione sono state coordinate con le autorità sanitarie e di sicurezza.

I passeggeri scesi dalla Hondius, la nave da crociera sulla quale sono state scoperte diverse infezioni da hantavirus, hanno iniziato a raggiungere i propri paesi di origine sui voli organizzati dai rispettivi stati. Uno dei 17 passeggeri statunitensi evacuati è risultato positivo al virus, ma è asintomatico; un altro ha sintomi lievi. Dei cinque passeggeri francesi, uno ha manifestato sintomi compatibili con il virus durante il volo di ritorno: il ministro della Sanità Sébastien Lecornu ha detto che sono stati messi tutti in isolamento «fino a nuovo avviso». La Hondius è ancorata al largo del porto di Granadilla a Tenerife, isola delle Canarie, da domenica mattina.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I passeggeri della Hondius stanno tornando a casa

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Cruise with Hantavirus Outbreak Set to Dock

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