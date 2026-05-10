Tutti i passeggeri della nave Hondius che si trovavano davanti a Tenerife sono risultati asintomatici dopo essere stati sottoposti ai controlli per l'Hantavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità, le autorità spagnole e la compagnia di crociere Oceanwide hanno comunicato che nessun passeggero mostra sintomi riconducibili al virus. La situazione è stata monitorata nelle ultime ore, senza che si siano registrati casi di malattia tra i presenti.

Sono oltre 140 le persone a bordo dell’imbarcazione arrivata oggi al largo di Tenerife, la più grande delle Isole Canarie spagnole, al largo della costa dell’Africa occidentale. Tre persone sono morte dall’inizio dell’epidemia e cinque passeggeri che hanno lasciato la nave sono risultati positivi all’Hantavirus. La nave non è attraccata, rimarrà all’ancora e le persone verranno trasferite a terra con piccole imbarcazioni. Tutti coloro che sbarcheranno saranno sottoposti a controlli per verificare l’eventuale presenza di sintomi e potranno lasciare la nave solo quando saranno disponibili voli di evacuazione per trasportarli a destinazione. Attualmente a bordo si trovano persone di oltre 20 nazionalità diverse.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Hantavirus: tutti asintomatici i passeggeri della Hondius, davanti a Tenerife

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