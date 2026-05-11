I nuovi Airpods avranno una fotocamera | non filmeranno ma potranno raccogliere dati su tutto ciò che facciamo

Secondo alcune indiscrezioni, Apple sta sviluppando una nuova versione di AirPods che includerà una fotocamera integrata. La funzione non sarà destinata a registrare video, ma servirà per raccogliere dati riguardo le attività dell'utente. Questa novità segna un cambiamento rispetto ai modelli precedenti, i quali non prevedevano componenti di questo tipo. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata dall'azienda.

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