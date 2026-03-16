Un utente su X ha condiviso una foto suggerendo che la modalità corretta di indossare gli AirPods differisce da quella comunemente adottata. La sua affermazione ha scatenato un dibattito online, coinvolgendo altri utenti e generando discussioni virali. Non ci sono altre informazioni ufficiali sulle modalità di utilizzo degli auricolari Apple, e la questione rimane aperta tra le opinioni degli utenti.

Tutto nasce da una foto e da un utente di X che sostiene che, sino ad oggi, tutti hanno sbagliato a indossare gli auricolari Apple. Secondo lui, la maggior parte degli utenti li spinge semplicemente nelle orecchie, mentre il modo corretto è ruotarli leggermente in modo che lo stelo sia inclinato perpendicolarmente, in avanti verso il viso per una migliore vestibilità e un suono migliore. Il dibattito si è ulteriormente acceso dopo che l’utente @Kryptotajeer ha chiesto a Grok su X, che a quanto pare ha confermato che Apple “raccomanda di ruotare delicatamente gli auricolari fino a quando non si adattano perfettamente all’orecchio, un passaggio che molti utenti spesso saltano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ma come si indossano gli AirPods? C’è chi propone su X una alternativa e il dibattito diventa virale, ma la verità ufficiale rimane solo una

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