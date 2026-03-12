Harry Styles è stato visto indossare una borsa vintage di ispirazione retrò, simile a quelle usate dalle nonne. La borsa ha attirato l’attenzione per il suo stile insolito e il suo fascino senza tempo. L’evento è stato documentato da vari testimoni e fotografato in diverse occasioni pubbliche. La borsa, molto apprezzata, sembra essere diventata un oggetto ambito, ma difficile da trovare.

Abbiamo visto Harry Styles più spesso durante l'ultima settimana e mezzo che nei passati due anni. Grazie all'uscita del suo nuovo album, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, Styles è uscito dal suo letargo come una marmotta bella e dal manto ben curato, pronta a fornire ai suoi fan un'intera stagione di intrattenimento e ispirazione per il fitness. Insieme al suo stilista di lunga data Harry Lambert, Harry Styles ha condiviso il proprio stato di forma anche con altri marchi.

© Gqitalia.it - Harry Styles indossa una borsa da nonna che vorrebbero tutti ma che in pochi avranno

