I Maneskin di nuovo insieme a Sanremo 2027 | l’annuncio di Fiorello fa sperare i fan Il video

Durante una trasmissione radiofonica, un noto presentatore ha annunciato che il gruppo musicale tornerà a esibirsi a Sanremo nel 2027. L’indiscrezione è stata comunicata durante una trasmissione trasmessa su una rete nazionale. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan, che attendono conferme ufficiali. Finora, non sono stati diffusi dettagli sui dettagli dell’evento o sulla partecipazione del gruppo.

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«I Maneskin torneranno insieme». A darne l’annuncio è Rosario Fiorello dai microfoni della propria trasmissione La Pennicanza in onda su RaiRadio2. Una frase che riaccende la speranza di milioni di fan, che da anni aspettano un ritorno della band romana, vincitrice del Festival di Sanremo e dell’ Eurovision Song Contest nel 2021. Lo showman fissa anche una data: «La reunion sarà a Sanremo 2027». Nessuna conferma ufficiale, ma la fonte di Fiorello sembra autorevole: «Ieri ho incontrato Ethan, il batterista, agli Internazionali e mi ha dato la notizia». La notizia che tutti aspettavano. I Maneskin tornano insieme a Sanremo 2027. Grazie Fiorello? #mamaskinandmorefanclub #maneskinfanclub #maneskinfanpage #maneskin #sanremo2027 #fiorello #rairadio2 @thisismaneskin pic.🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maneskin, reunion per Sanremo 2027? La frase di Fiorello scatena i fanRoma, 11 maggio 2026 – I Maneskin torneranno davvero sul palco insieme? Per ora non c’è alcuna conferma ufficiale, ma è bastata una frase pronunciata... Fiorello: "I Maneskin torneranno insieme, la reunion a Sanremo 2027"Una nuova puntata tra musica, ricordi e satira quella de La Pennicanza , che si apre con Fiorello pronto a lanciare una clamorosa indiscrezione sui... Argomenti più discussi: I Maneskin tornano insieme? Le ultime notizie sulla possibile reunion; Maneskin di nuovo insieme, la reunion a sorpresa a Roma; Damiano e Dove a Taormina per il loro spring break (con matrimonio in vista); Måneskin, cena segreta a Roma per il compleanno di Victoria: reunion in vista o solo nostalgia da rockstar?. Sulla musica a #Sanremo2027 comanda Ferraguzzo? Consulente/direttore musicale ombra e manager anche dei Maneskin (conflitto di interessi?) che puntano sullo schema Pooh: addio e ritorni. Così si fattura. x.com Canzoni dei Maneskin per principianti? reddit Maneskin di nuovo insieme, lo spoiler di: La reunion a Sanremo 2027I Maneskin di nuovo insieme? Durante la diretta de 'La Pennicanza', Fiorello annuncia la presunta reunion del gruppo musicale, fissata per il Festival di Sanremo 2027. adnkronos.com