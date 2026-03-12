In Italia, ci sono due questioni principali in discussione: da una parte, i 52 mila candidati che desiderano ottenere un posto barca per l’America’s Cup, e dall’altra, le richieste di bonifica dell’area di Bagnoli. Nel frattempo, si menziona anche la teoria che Ippodamo di Mileto e i pitagorici abbiano progettato l’antica Neapolis, fondata intorno al 470 a.C.

L’idea che Ippodamo di Mileto e i pitagorici abbiano disegnato Neapolis (l’antica Napoli, fondata intorno al 470 a.C.) è una tesi affascinante e supportata da autorevoli studi di urbanistica greca, sebbene non esistano documenti autografi che ne certifichino la paternità diretta. Ippodamo è considerato il padre dell’urbanistica razionale, noto per il suo “piano a scacchiera” (impianto ippodameo) con strade ortogonali (che si incrociano a 90 gradi). Neapolis fu pianificata proprio secondo questo schema, con plateiai (strade larghe est-ovest) e stenopoi (strade strette nord-sud) che formavano isolati regolari. Alcuni studiosi hanno evidenziato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - America’s Cup, chi vincerà tra i 52mila ‘richiedenti posto barca’ e chi invece chiede la bonifica di Bagnoli?

Articoli correlati

America's Cup, Aidacon con i comitati: "Timori a Bagnoli per compromessi su bonifica"L'associazione di consumatori "condivide e appoggia le iniziative dei comitati e degli attivisti di Bagnoli i quali hanno sollecitato l'intervento...

Leggi anche: Bagnoli, migliaia in corteo per “Bonifica, spiaggia e bosco”: accuse a Manfredi e America’s Cup

Tutto quello che riguarda America's Cup chi vincerà tra i 52mila...

Temi più discussi: DIVENTA VOLONTARIO NEL 2026 E NEL 2027; Blog | America's Cup, chi vincerà tra i 52mila 'richiedenti posto barca' e chi invece chiede la bonifica di Bagnoli?; Al via il reclutamento dei volontari per la 38ª America’s Cup; America’s Cup a Bagnoli, tra Consigli comunali blindati e due indagini della magistratura.

America’s Cup, tornano alla Rai i diritti tv in chiaroDopo un'edizione trasmessa dai canali Mediaset, la Rai torna a irradiare l'America's Cup. Lo farà per la 38a edizione della più famosa competizione velica ... oasport.it

Bertarelli: «L’America’s Cup Partnership un salto di qualità per la vela, vorrei veder vincere Luna Rossa»Ernesto Bertarelli è uno dei grandi protagonisti della America’s Cup: nel 2003 con il suo Alinghi ha strappato il trofeo al defender New Zealand, poi lo ha difeso con successo nel 2007 a Valencia, ... ilsole24ore.com

#GrandeFratello: Viaggio in America per #MatteoPepe e #AnitaMazzotta. Eccoli durante una sosta sulla famosissima Route 66! facebook

L'annuncio dell'Iran: "Non parteciperemo ai mondiali di calcio in America" x.com