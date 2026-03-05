coppa america a bagnoli bonifica a vele piegate

A Bagnoli si sta svolgendo una bonifica legata alla Coppa America, con le imbarcazioni a vele piegate. Il Wwf ha commentato che l’evento potrebbe favorire la realizzazione di un porto turistico nella zona, un progetto finora escluso nelle pianificazioni precedenti. La manifestazione si sta svolgendo in un’area che da tempo necessita di interventi di bonifica.

“La Coppa America a Napoli finisce per rappresentare il cavallo di Troia grazie al quale realizzare a Bagnoli un porto turistico sempre escluso nelle pianificazioni precedenti”: così scrive il Wwf Italia al Presidente della Regione Campania e al Sindaco di Napoli, nonché Commissario per gli interventi a Bagnoli, in una lettera inviata a inizio settimana. L’Associazione riconosce l’importanza della Coppa America per Napoli e non nega l’opportunità economica e promozionale per il territorio, né il fascino e la bellezza della manifestazione, ma, poiché segue da anni la storia di Bagnoli, non può non notare la grande assente di tutta questa... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

