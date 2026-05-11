I due rebus del Sassuolo La mediana fa gola a tanti

Il Sassuolo si trova di fronte a due questioni legate al reparto di centrocampo. La squadra ha diverse opzioni e interessa a più club, che mostrano interesse per alcuni dei suoi giocatori. La dirigenza sta valutando le strategie da adottare, mentre i nomi coinvolti non sono ancora stati ufficialmente comunicati. Le trattative sono in corsa e si aspettano sviluppi nelle prossime settimane.

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di Stefano Fogliani SASSUOLO Quando i rebus sono difficili, vale la pena mettersi avanti per tempo a risolverli. Ebbene, di tempo ce n’è ancora, visto che alla fine della stagione mancano tre settimane e all’avvio del mercato quasi due mesi, ma sul Sassuolo che verrà, lo guidi ancora Fabio Grosso o meno (sempre a proposito di rebus) pesano due incognite importanti come Kristian Thorstvedt e Ismael Konè. Oggi asset imprescindibili della mediana neroverde, domani i due uomini da ‘circoletto rosso’ attorno ai quali si concentreranno le ‘grandi manovre’ estive del Sassuolo che prepara la prossima stagione. Detto infatti che, restassero,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I due rebus del Sassuolo. La mediana fa gola a tanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sassuolo, occhio al futuro di Kone! Clausola da 35 milioni che fa gola al Milan e agli altri club interessati tra Italia ed esteroSassuolo, occhio al futuro di Kone! Clausola da 35 milioni che fa gola al Milan e agli altri club interessati tra Italia ed estero Calciomercato... Leggi anche: Fabriano, quando il Parmigiano fa gola: presi due ricettatori con 24 chili Argomenti più discussi: Castro e il rebus del gol al Dall’Ara. Poche reti nelle ultime dodici gare; Bastoni e il saluto alla Curva Nord che sa di addio, ma la pista Barcellona si è raffreddata: il futuro del difensore dell'Inter è un rebus; Allegri e il rebus del play: Ricci in rimonta su Fofana; Secondo posto e zona Champions, Conte a un passo da due traguardi: a metà mese vertice per il futuro.