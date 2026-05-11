I due rebus del Sassuolo La mediana fa gola a tanti

Da sport.quotidiano.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sassuolo si trova di fronte a due questioni legate al reparto di centrocampo. La squadra ha diverse opzioni e interessa a più club, che mostrano interesse per alcuni dei suoi giocatori. La dirigenza sta valutando le strategie da adottare, mentre i nomi coinvolti non sono ancora stati ufficialmente comunicati. Le trattative sono in corsa e si aspettano sviluppi nelle prossime settimane.

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di Stefano Fogliani SASSUOLO Quando i rebus sono difficili, vale la pena mettersi avanti per tempo a risolverli. Ebbene, di tempo ce n’è ancora, visto che alla fine della stagione mancano tre settimane e all’avvio del mercato quasi due mesi, ma sul Sassuolo che verrà, lo guidi ancora Fabio Grosso o meno (sempre a proposito di rebus) pesano due incognite importanti come Kristian Thorstvedt e Ismael Konè. Oggi asset imprescindibili della mediana neroverde, domani i due uomini da ‘circoletto rosso’ attorno ai quali si concentreranno le ‘grandi manovre’ estive del Sassuolo che prepara la prossima stagione. Detto infatti che, restassero,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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