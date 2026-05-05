Ismael Koné lascia il Sassuolo, con una clausola rescissoria da 35 milioni di euro che attira l'interesse di diverse squadre in Italia e all’estero. Il club neroverde dovrà decidere se accettare eventuali offerte, mentre il centrocampista è al centro delle attenzioni di diversi club di alto livello. La situazione si sviluppa in vista della prossima finestra di mercato estiva.

Calciomercato Roma: Gasperini ha preso una decisione per il futuro di Celik ed El Shaarawy. Novità importanti Mercato Milan: perché i rossoneri sono in vantaggio nella corsa a Leon Goretzka. Cosa farà la differenza per il suo arrivo in Serie A Mercato Roma: sliding door Pisilli! Poteva andare via a gennaio, il retroscena di Gasperini conferma tutto. Ecco cosa è successo Lukaku Napoli, il belga è tornato a Castel Volturno! Stavolta ci sarà il confronto con Conte: l’annuncio dell’agente Calciomercato Roma: Gasperini ha preso una decisione per il futuro di Celik ed El Shaarawy.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sassuolo, occhio al futuro di Kone! Clausola da 35 milioni che fa gola al Milan e agli altri club interessati tra Italia ed estero

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Ismael Koné del Sassuolo ha una clausola rescissoria da 35 mln. Sul giocatore ci sono Roma, Milan Inter e Juve, oltre ad alcuni club all’estero x.com