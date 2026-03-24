Fabriano (Ancona), 24 marzo 2026 – Presi ladri di formaggio. L'attività di controllo del territorio coordinata dal commissariato fabrianese, in stretta sinergia con la polizia locale, ha portato alla denuncia di due uomini per il reato di ricettazione in concorso. L’operazione è scattata la scorsa settimana, quando la sala operativa della polizia locale ha segnalato l'ingresso in città di un furgone già noto alle forze dell'ordine su scala nazionale, poiché associato a soggetti dediti a reati contro il patrimonio. Questa segnalazione immediata ha permesso di attivare una rete di monitoraggio costante lungo le principali arterie d'accesso al centro abitato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, quando il Parmigiano fa gola: presi due ricettatori con 24 chili

Articoli correlati

In onore del protettore della gola tutta Italia si fa prendere per la golaCi sono le polpette di Lanzara, in provincia di Salerno; oppure dolci tradizionali preparati con ingredienti come miele, noci, mandorle o frutta...

Nuoto Master: Ancona trionfa con 44 titoli regionali e due nuovi record italiani a Fabriano.La Vela Nuoto Ancona ha dominato i campionati regionali master di nuoto, conquistando ben 44 titoli individuali nella due giorni di competizioni a...