Al Politeama due concerti dedicati a Ravel | l' Orchestra Sinfonica Siciliana suona due capolavori del compositore

Un concerto al Politeama ha attirato l'attenzione perché l'Orchestra Sinfonica Siciliana ha eseguito due opere di Ravel, ispirate a suggestioni orientali. La causa è la volontà di celebrare il compositore francese con una serata dedicata ai suoi capolavori. L’evento ha portato in scena musiche ricche di fantasia e colore, coinvolgendo il pubblico presente. La serata si è conclusa con un applauso lungo, segno di apprezzamento per l'esecuzione.

Un viaggio nell'immaginazione, tra suggestioni orientali e teatro della fantasia: l'Orchestra Sinfonica Siciliana dedica i concerti di venerdì 27 febbraio, alle ore 20.30, e sabato 28 febbraio, alle ore 17.30, al Politeama Garibaldi di Palermo, a Maurice Ravel, tra i compositori più raffinati del Novecento musicale. Sul podio il direttore francese Frédéric Deloche con la partecipazione del mezzosoprano Majdouline Zerari interprete di Shéhérazade op. 41 e un ampio cast vocale per L'Enfant et les sortilèges, proposto con una mise en espace curata dalla regista Alessandra Panzavolta e le immagini del videomaker Vincenzo Mazzara.