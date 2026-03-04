Nel 2025, a Firenze, i nomi più comuni tra i neonati sono Francesca e Andrea, che superano le altre scelte. Sofia e Lorenzo continuano a essere tra i più popolari, mentre i cognomi Rossi e Bianchi risultano i più diffusi in città. I dati sono stati raccolti dall'anagrafe locale e riflettono le preferenze delle famiglie fiorentine nel corso dell'anno appena concluso.

Firenze, 4 marzo 2026 – Francesca e Andrea i nomi più scelti per i nuovi nati nel 2025. Sofia e Lorenzo sempre al top mentre Rossi e Bianchi i cognomi più diffusi a Firenze. Ecco nel dettaglio i dati che emergono dal focus demografico del Bollettino di statistica di febbraio 2026 del Comune di Firenze. Nuovi nati I nomi preferiti per i bambini Il nome maschile più diffuso a Firenze è Andrea: si chiamano così 5.118 residenti alla data del 31 dicembre 2025. Seguono Marco con 4.686 residenti, Alessandro con 4.668, Francesco con 4.514 e Lorenzo con 4.185, il primo dei nomi che tradizionalmente sono individuati come tipici di Firenze. Parto precipitoso all’ospedale di Livorno, la bambina nasce davanti al triage I nomi più diffusi per le femminucce Tra le femmine il nome più diffuso è Francesca, che conta 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I nomi (e i cognomi) più diffusi a Firenze, nel 2025 vincono a sorpresa Francesca e Andrea

