Nell’ottavo episodio della serie di Canale 5, si osserva un avvicinamento tra i personaggi di Giulio e Stefania, che viene paragonato a Pearl Harbor. La scena ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, alcuni dei quali si chiedono se questa scelta narrativa sia appropriata. La puntata presenta una svolta che ha diviso gli spettatori e generato discussioni online.

Analizziamo i fatti: narrativamente questa svolta sarebbe senza dubbio interessante perché capita spesso nella vita vera che un'amicizia si trasformi in amore, anche se soprattutto all'inizio non è sempre facile capire da che parte andare. Ci sarebbero gli imbarazzi di un rapporto nato in un modo e finito in un altro ma anche un registro e un modo di comunicare che dovrebbe adattarsi perché il modo di scherzare e di essere complici di due innamorati non è lo stesso di due persone che si frequentano da sempre ma solo per le pizze, le birre e le domeniche in compagnia. Da questo punto di vista, insomma, un possibile avvicinamento tra Stefania e Giulio sarebbe curioso.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I Cesaroni - Il ritorno: siamo sicuri che l'avvicinamento tra Giulio e Stefania (che ricorda Pearl Harbor) sia una buona idea?

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