Il 19 marzo la premier giapponese Sanae Takaichi ha incontrato Donald Trump in un confronto amichevole. L'incontro si è svolto in un clima di rispetto reciproco, nonostante le tensioni legate all’Iran e alla vicenda di Pearl Harbor. Entrambi hanno scambiato opinioni su vari temi senza segni di attrito, mantenendo un tono di dialogo aperto e costruttivo.

Trump non ha precisato quali fossero queste “dichiarazioni” né quali impegni abbia eventualmente preso Takaichi, che in precedenza aveva più volte sottolineato i vincoli legali del Giappone. La costituzione giapponese, imposta nel 1947 dagli Stati Uniti, sancisce la rinuncia alla guerra. Nel momento più stupefacente dell’incontro Trump ha fatto riferimento proprio a quel periodo storico. “E chi può saperlo meglio del Giappone?”, ha aggiunto. “Voi perché non ci avete avvertiti di Pearl Harbor?” Nel dicembre 1941 il Giappone aveva attaccato a sorpresa la marina statunitense a Pearl Harbor, alle Hawaii, provocando l’entrata degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Incontro cordiale tra Trump e Takaichi, nonostante l’Iran e Pearl Harbor

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