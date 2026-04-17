Gli Stati Uniti hanno lanciato un avviso riguardante un possibile attacco nello spazio, paragonandolo a un evento di grande impatto storico. Nel frattempo, la missione Artemis 2 ha ottenuto un risultato importante, attirando l’attenzione globale sui progressi nel settore spaziale. Questa notizia si inserisce in un periodo in cui i conflitti terrestri continuano a occupare l’attenzione dell’opinione pubblica.

Il recente successo della missione spaziale Artemis 2 ha distratto per qualche giorno l’opinione pubblica internazionale dai conflitti in corso sulla Terra. Il prossimo grande scontro tra potenze potrebbe però avvenire proprio nello spazio. Ad affermarlo è il generale Stephen N. Whiting, comandante dello U.S. Space Command, il quale in un’intervista rilasciata al Times di Londra ha infatti avvertito che la Russia sta pianificando di collocare un’arma nucleare nello spazio per colpire i satelliti in un attacco che causerebbe caos su scala globale. Un esito, ha aggiunto il militare statunitense, che non potremmo tollerare. Riferendo della minaccia di una “Pearl Harbor nello spazio”, il generale Usa ha dichiarato che l’America è “molto preoccupata” per i piani del Cremlino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’allarme Usa: “Possibile una Pearl Harbor nello spazio”

La VERA Storia Dietro l’ATTACCO a Pearl Harbor | Documentario

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