I carabinieri ricordano il generale Gennaro Niglio | cerimonia nella caserma Dalla Chiesa-Calatafimi
In occasione del 22esimo anniversario della scomparsa del generale di brigata Gennaro Niglio, i carabinieri hanno organizzato una cerimonia commemorativa presso la chiesa di Santa Maria Maddalena, situata all’interno delle caserme Dalla Chiesa-Calatafimi. L’evento ha visto la partecipazione di ufficiali e militari dell’Arma, che hanno reso omaggio alla memoria del generale con una cerimonia ufficiale. La commemorazione si è svolta nella cornice storica del complesso militare.
In occasione del 22esimo anniversario della tragica scomparsa del generale di brigata Gennaro Niglio, l’Arma dei carabinieri ha reso omaggio alla sua memoria nella chiesa di Santa Maria Maddalena, che si trova all'interno dello storico complesso delle caserme Dalla Chiesa-Calatafimi, sede del.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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