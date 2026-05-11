I carabinieri ricordano il generale Gennaro Niglio | cerimonia nella caserma Dalla Chiesa-Calatafimi

In occasione del 22esimo anniversario della scomparsa del generale di brigata Gennaro Niglio, i carabinieri hanno organizzato una cerimonia commemorativa presso la chiesa di Santa Maria Maddalena, situata all’interno delle caserme Dalla Chiesa-Calatafimi. L’evento ha visto la partecipazione di ufficiali e militari dell’Arma, che hanno reso omaggio alla memoria del generale con una cerimonia ufficiale. La commemorazione si è svolta nella cornice storica del complesso militare.

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