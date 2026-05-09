Usr il direttore generale Filippo Serra premia due classi dell’istituto tecnico Dalla Chiesa

Il direttore generale dell’USR ha premiato due classi dell’Istituto Tecnico “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico durante la quinta edizione delle Benemerenze Rotariane. La cerimonia si è svolta in un evento che ormai rappresenta un punto di riferimento nel settore, riconoscendo l’eccellenza scolastica. La scuola è diretta dal dirigente scolastico professore Angelo Nasca, che ha seguito con attenzione l’assegnazione dei riconoscimenti.

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