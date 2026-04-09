Concerti | nella chiesa di San Michele degli scalzi si ricordano Nicola Ciardelli e Fabrizio Casini

Nella chiesa di San Michele degli Scalzi a Pisa si terrà sabato 11 aprile alle 21:15 il terzo concerto del festival ‘I Concerti di Quaresima e di Pasqua’, promosso dall’Associazione Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri. L’evento è dedicato al ricordo di Nicola Ciardelli e Fabrizio Casini, e rappresenta l’appuntamento di Pasqua in programma nel cartellone musicale.

Terzo appuntamento del festival ‘I Concerti di Quaresima e di Pasqua’ organizzato dall’Associazione Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri, e per il concerto di Pasqua, che si svolgerà alle ore 21:15 di sabato 11 aprile nella chiesa di San Michele degli Scalzi a Pisa, è prevista l’esibizione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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O Glorioso San Michele Arcangelo, assisti e proteggi questa città di Sala Consilina, che da secoli ti ha eletto come suo particolare Protettore ed ha imparato a chiamarti in ogni sua necessità. Non venga mai meno il tuo valido patrocinio anche quando non lo m - facebook.com facebook