i cani scatole nere delle nostre vite andrea scanzi rifirma il suo elogio dello sguardo rasoterra

E se i politici fossero cani, quale razza sarebbero? Nel preparare la riedizione del suo libro del 2011 I cani lo sanno, Andrea Scanzi ha ipotizzato di aggiungere un bel capitolo giocato su questa fantasia. Ma «ho un’idea troppo alta e nobile dei cani.. mi sentirei un sadico anche solo a provarci». Si è limitato allora a immaginare un quattrozampe di fronte ai politici, che « se incontrasse Vannacci, lo metterebbe al guinzaglio per poi correre libero; se incontrasse la sinistra, le farebbe una carezza (di incoraggiamento)». E ha preferito ampliare l’atto d’amore che quel libro era stato con approfondimenti sull’oggi. A partire dalla sua battaglia per i diritti degli animali, «l’unica che sento veramente mia».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «I cani, scatole nere delle nostre vite». Andrea Scanzi (ri)firma il suo “elogio dello sguardo rasoterra”

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