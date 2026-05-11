I 5 elementi di Alessandro Quarta
Alessandro Quarta, violinista, presenterà all’Agìmus Festival di Mola di Bari la sua nuova composizione intitolata «I 5 elementi: Terra, Acqua, Aria, Fuoco ed Etere». L’evento vedrà la partecipazione dell’orchestra filarmonica diretta dal maestro Cristian Lombardi e avrà come interpreti il pianista Giuseppe Magagnino e la stessa orchestra. La performance rappresenta la prima esecuzione pubblica di questa composizione.
I 5 ELEMENTIdi ALESSANDRO QUARTAALESSANDRO QUARTA violino GIUSEPPE MAGAGNINO pianoforte ORCHESTRA FILARMONICA Franco CARACCIOLO Cristian LOMBARDI direttoreAlessandro Quarta presenta all’AgìmusFestival Mola di Bari la sua nuova opera «I 5 elementi: Terra, Acqua, Aria, Fuoco ed Etere», appuntamento.🔗 Leggi su Baritoday.it
I 5 ELEMENTI
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