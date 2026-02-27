Sanremo 2026 Alessandro Siani è il misterioso Mister X della quarta serata del Festival

Durante la quarta serata di Sanremo 2026, è stato svelato il nome del misterioso personaggio noto come

Per la quarta serata di Sanremo c’è molta attesa, ma non solo perché è dedicata ai duetti. Infatti, è stato finalmente svelato il misterioso “Mister X”. Nella scaletta era spuntato un “Mister X” accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. Tanti i nomi emersi dalla rete e Conti aveva dichiarato che poteva “non essere nessuno”. Dai tempi della scaletta era sfuggito che il nome fosse quello di un comico perché lo spazio si intitolava “Perché Sanremo è Sanremo?”. Ora la conferma: è Alessandro Siani. Mister X è il comico Alessandro Siani Per tutto il giorno si sono susseguite le speculazioni su chi poteva mai essere il Mister X della scaletta di venerdì 27 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

