Gnut e Alessandro D’Alessandro in concerto a Roma | la canzone napoletana si reinventa all’Auditorium

Giovedì 6 marzo 2026 alle 20, Gnut e Alessandro D’Alessandro si esibiranno all’Auditorium di Roma in un concerto dedicato alla musica napoletana. L’evento vedrà i due artisti reinterpretare i brani tradizionali, mescolando elementi di memoria e sperimentazione musicale. La serata promette di essere un’occasione per ascoltare la canzone napoletana in una veste nuova e originale.

Un viaggio emozionante nella tradizione, tra memoria e sperimentazione. Giovedì 6 marzo 2026, alle ore 20.30, la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ospita il concerto di Gnut e Alessandro D’Alessandro, protagonisti di uno spettacolo unico nel suo genere, impreziosito dalla partecipazione di tre ospiti d’eccezione: Tosca, Alessio Bondì e Joe Barbieri. Al centro della serata le canzoni di Dduje paravise, il nuovo album pubblicato da Squilibri, in cui i due artisti firmano una sorprendente rilettura della canzone napoletana, intesa come territorio ampio, plurale e vivo. Un repertorio che attraversa epoche e stili, da Libero Bovio a Peppino Di Capri, da Sergio Bruni a Pino Daniele, passando per Renato Carosone e Roberto De Simone. 🔗 Leggi su Funweek.it

Il 6 febbraio esce Dduje paravise di Gnut e Alessandro D’AlessandroLa libertà e la discrezione di un’originale rivisitazione di un’ampia e plurale canzone napoletana, da Libero Bovio a Peppino Di Capri, da Sergio Bruni a Roberto De Simone, da Carosone a Pino ... rainews.it

Il musicista presenta a Roma il nuovo album "Dduje paravise" insieme a Gnut: un viaggio nella canzone napoletana tra tradizione ed elettronica con ospiti come Tosca e Alessio Bondì. L'appuntamento è per il 6 marzo.