Cuneo | il Miac diventa Nexo Hub punta su idrogeno e ricerca

Il 18 marzo 2026, il Miac di Cuneo cambia nome e funzione diventando Nexo Agrifood Hub. La struttura si concentrerà sulla ricerca e sull’uso dell’idrogeno nel settore agroalimentare. La trasformazione coinvolge nuove strategie per sviluppare progetti innovativi e sostenibili. La giornata vede la presentazione ufficiale di questa evoluzione, con partecipazione di rappresentanti locali e esperti del settore.

Il 18 marzo 2026 segna un punto di svolta per l’economia agroalimentare cuneese con la trasformazione del Miac in Nexo Agrifood Hub. L’assemblea dei soci ha approvato il piano di sviluppo triennale 2026-2028 e le modifiche statutarie necessarie per questa nuova identità societaria. La denominazione è cambiata ufficialmente, estendendo la durata della società fino al 2070 e ridefinendo l’oggetto sociale verso nuove frontiere tecnologiche. Questa evoluzione non nasce dal nulla ma si radica nella storia recente del territorio, dove il complesso di Ronchi ha sostituito il vecchio mercato bovino chiuso nel 2023. La società, partecipata a maggioranza dal comune di Cuneo e dalla Regione Piemonte, punta ora a integrare innovazione, sostenibilità energetica e ricerca applicata nel cuore delle attività produttive locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuneo: il Miac diventa Nexo Hub, punta su idrogeno e ricerca Articoli correlati L’impianto di idrogeno verde diventa realtà: "Pronto a giugno, il più grande del centro Italia"Presidente Giovanni Gasparini, come procedono i lavori per l’impianto di produzione dell’idrogeno verde nell’area dell’ex Montedison? "Siamo a una... 1,6 milioni: il Palmento Frassanito diventa hub enologicoUn investimento di 1,6 milioni di euro ha appena sbloccato la rinascita dell’ex Palmento Frassanito nel cuore di Salice Salentino. Tutto quello che riguarda Cuneo il Miac diventa Nexo Hub punta su... Temi più discussi: La nuova vita del Miac: diventa Nexo Agrifood Hub; Il Miac di Cuneo diventa Nexo Agrifood Hub; A Cuneo il convegno sul valore dei rapporti umani per la crescita delle aziende; ciò che accade, quando accade. Il Miac di Cuneo diventa Nexo Agrifood Hub(ANSA) - CUNEO, 17 MAR - L'assemblea dei soci di Miac (Mercato ingrosso agroalimentare cuneese) ha approvato le linee guida per la redazione del piano di sviluppo 2026-2028 e le modifiche statutarie c ... msn.com Cuneo, Miac diventa Nexo Agrifood Hub: il presidente Gramondi punta sull'innovazioneCUNEO CRONACA- L’assemblea dei soci di MIAC ha approvato le linee guida per la redazione del Piano di sviluppo 2026-2028 e le modifiche statutarie che accompagnano la nuova fase della società, a parti ... cuneocronaca.it L’assemblea dei soci approva il nuovo corso: MIAC diventa NEXO Agrifood Hub ideawebtv.it/2026/03/17/las… via @www.ideawebtv.it - Quotidiano on line della provincia di Cuneo x.com L’assemblea dei soci approva il nuovo corso: MIAC diventa NEXO Agrifood Hub - facebook.com facebook