Huda Kattan, nota nel settore della cosmesi, ha annunciato il lancio di una nuova fragranza chiamata Easy Bake Intense Eau de Parfum. La novità si aggiunge alla linea di prodotti della marca, che si rivolge a un pubblico interessato a profumi intensi e distintivi. La presentazione ufficiale è stata comunicata attraverso i canali di marketing dell’azienda, senza ulteriori dettagli sulla composizione o sulla disponibilità.

La regina del mondo della cosmesi Huda Kattan rientra nel segmento delle fragranze con il lancio di Easy Bake Intense Eau de Parfum. Dopo un periodo turbolento in cui il brand sembrava affrontare parecchie difficoltà, questo nuovo lancio sembra portare una ventata di novità. Amarena selvatica, accordi speziati e dolci con fiori bianchi sono le note che, avvolte da corteccia di cannella e latte al caramello rendono il profumo un classico gourmand di vaniglia bourbon. Easy bake Intense è il nuovo profumo lanciato da Huda Beauty. La nuova fragranza è sviluppata insieme al master perfumer Hamid Merati-Kashani, dopo oltre 100 versioni formulate. Ad ora è disponibile nei formati da 50 e 10 ml.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Huda Beauty lancia la nuova fragranza Easy Bake Intense

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HUDABEAUTY EASY BAKE PRESSED!!!

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