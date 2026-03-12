Huda Beauty ha presentato Easy Bake Matcha Milk, una cipria verde che promette di rendere la pelle perfetta e senza rossori. Il matcha, ingrediente ormai diffuso in vari settori, entra ora nel mondo del trucco grazie a questa novità. La nuova cipria si aggiunge alla lista di prodotti che puntano sull’effetto naturale e sulla cura della pelle, confermando l’interesse crescente verso il trend del matcha nel make-up.

Il matcha ormai è ovunque. Prima nei coffee shop, poi nello skincare, adesso anche nel make-up. E quando un trend beauty arriva nel mondo di Huda Beauty, significa quasi sempre una cosa: sta per diventare virale. Il brand ha appena annunciato Easy Bake Matcha Milk, una nuova versione del suo iconico setting powder che prende ispirazione proprio dal colore del matcha e promette di trasformare il make-up base. Il prodotto è l’ultima evoluzione della famosissima Easy Bake Loose Baking & Setting Powder, una delle ciprie più amate dalla beauty community. Ma questa volta la formula arriva con un twist decisamente TikTok-friendly: una tonalità verde matcha pensata per neutralizzare rossori e illuminare l’incarnato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Huda Beauty lancia Easy Bake Matcha Milk: la cipria verde che promette pelle flawless e zero rossori

