Si ispira “Quel momento magnetico in cui il sole tramonta su Roma, il cielo, le pietre, i marmi, l’intera città assumono una tonalità dorata. Un giallo primario e radioso, intriso di un’atmosfera ipnotica”. È “Sogni d’Oro” di Fendi, la nuova linea di fragranze che celebra Roma e i suoi magici colori e tramonti. Sogni d’Oro di Fendi, la fragranza ispirata al tramonto romano. La linea di profumi, creata da Quentin Bisch, è un inno alla città. In particolare, il nuovo profumo presenta un accordo di cuoio che, come ha specificato la stessa maison, “incarna l’intensità cromatica della fragranza”. Non manca, poi, un tocco sensuale e delicato di iris francese, che si fonde con il vibrante e vivace bergamotto italiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Sogni d’oro” by Fendi, la nuova fragranza è già un must have

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