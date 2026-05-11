How to Catch a Monster

Da romatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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HOW TO CATCH A MONSTERVirginia Lorenzetti Isabelle Sternera cura di Andrea Romagnoli e Nicoletta Provenzano, con contributo di Pasquale PolidoriOpening 14 maggio 2026 ore 18:30Curva Pura Via Giuseppe Acerbi 1a - Roma Fino al 7 giugno 2026Curva Pura è lieta di presentare.🔗 Leggi su Romatoday.it

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