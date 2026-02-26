chris pine pronto a unirsi a emma stone nella rom com the catch

Universal Pictures sta lavorando rapidamente su una nuova commedia romantica che vede protagonisti due attori molto amati. La produzione si sta muovendo con decisione, puntando a portare sul grande schermo una storia leggera e divertente. La coppia di attori è al centro delle attenzioni del pubblico, e le riprese sono previste a breve. Il progetto si presenta come uno dei più attesi in questa stagione.

Universal Pictures sta accelerando i motori su uno dei progetti più ambiti della stagione. Secondo un nuovo articolo di Deadline, Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) sarebbe in trattative avanzate per affiancare la due volte premio Oscar Emma Stone in The Catch, una nuova commedia romantica ad alto budget. La regia è affidata a Dave McCary, mentre la sceneggiatura porta la firma di Patrick Kang e Michael Levin. Sebbene i dettagli della trama rimangano strettamente riservati, il film è descritto come un “two-hander” (un’opera incentrata sul dinamismo tra i due protagonisti) che ha immediatamente attirato l’attenzione delle principali star di Hollywood non appena la Stone ha confermato il suo interesse. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

