All' Hard Rock Cafè i Catch The Giant in concerto

Sabato 28 marzo alle 23, l’Hard Rock Cafe di Firenze ospiterà il concerto dei Catch The Giant, chiudendo così la stagione di musica dal vivo nel locale. L’evento si svolgerà sul palco del locale, situato nel centro della città, e vedrà la band esibirsi con il loro repertorio musicale. L’ingresso sarà libero e l’appuntamento è aperto a tutti gli appassionati di musica dal vivo.

Hard Rock Cafe Firenze chiude gli appuntamenti con la musica dal vivo con le atmosfere coinvolgente dei Catch The Giant che si esibiranno sul palco del Cafe sabato 28 marzo a partire dalle ore 23. La band marchigiana nasce a Fano e raggiunge la formazione stabile nel 2022. Si distinguono per il sound potente e suggestivo che fonde l’energia dell’hard rock con elementi sinfonici, creando atmosfere epiche. I loro concerti prendono spunto dal rock anni ’80 e si esibiscono in cover di gruppi storici come Queen, Bon Jovi, Guns N’ Roses, AcDc e tanti altri. La serata si inserisce nel calendario degli eventi live del Cafe, che ormai da anni punta a offrire al pubblico eventi di qualità e proposte musicali capaci di coinvolgere tanto gli appassionati quanto i visitatori internazionali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - All'Hard Rock Cafè i Catch The Giant in concerto Articoli correlati San Valentino da Hard Rock CafèIl 14 febbraio l'Hard Rock Cafe Roma in via Veneto si trasforma nel tempio dell'amore. I Suzy Q live all’ Hard Rock Cafe di FirenzeHard Rock Cafe Firenze chiude il mese di gennaio con un appuntamento dedicato alla musica dal vivo: sabato 31 gennaio, il palco del Cafe accoglie i... Seminole Hard Rock Hotel & Casino Aggiornamenti e notizie su All'Hard Rock Cafè i Catch The Giant in... Temi più discussi: Musica, Hard Rock Cafe porta a Firenze il festival delle band aziendali; All'Hard Rock Cafe Roma il ritorno del Brunch di Pasqua il 29 marzo -; Il palco dell’Hard Rock Cafe Milano si prepara ad accogliere Kiss, Kiss, Kill, Kill!, il tour di Lia Moss; BAMBOLE DI PEZZA: Show case per l’uscita del nuovo album 5 – Hard Rock Cafe, Milano. Zucchero-Ligabue e i cimeli all'Hard Rock CafèNell'ottobre 2007 l'angolo dedicato all'Hard Rock di Città del Messico, quattro anni dopo quello inaugurato a Varsavia. Ma anche il concerto alla Rock and Roll Hall of Fame and Museum di Cleveland. ansa.it All Blacks all'Hard Rock Café: relax e risate in vista del test match con l'Italia all'OlimpicoCena all'Hard Rock Café in via Veneto per gli All Black a 48 ore dalla sfida con gli azzurri all'Olimpico, sabato alle 15. In libera uscita, senza essere accompagnati dallo staff tecnico, i giocatori ... ilmessaggero.it Una serata imperdibile all’Hard Rock Cafe Milano! Il palco dell’Hard Rock Cafe Milano è pronto ad accendersi con “Kiss, Kiss, Kill, Kill!”, il tour di Lia Moss: uno spettacolo intenso e cinematografico che fonde musica, visione e narrazione in un’unica esper - facebook.com facebook