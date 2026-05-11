Il ministro degli Esteri ha annunciato che l’Italia sta lavorando per favorire un dialogo pacifico nella regione di Hormuz. In occasione del Consiglio degli Esteri di Bruxelles, ha anche riferito che il governo è pronto a inviare navi nella zona. Le dichiarazioni sono state fatte durante l’uscita dall’incontro, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità delle azioni previste.

Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in uscita dal Consiglio degli esteri di Bruxelles. Il ministro ha parlato della situazione ad Hormuz e di come sia importante garantire la libera circolazione. Ha sottolineato che tutti i ministri degli esteri hanno posizioni analoghe, ovvero una spinta di entrambe le controparti per una soluzione di dialogo pacifico. Un ultimo punto su Hezbollah, Tajani ha ribadito la necessità di disarmare il partito di Dio, rafforzando l'esercito regolare libanese. Hantavirus, vaccini già pronti e media di nuovo in allarme: per Maddalena Loy stanno tornando gli stessi meccanismi visti durante il Covid.🔗 Leggi su Laverita.info

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Hormuz: Tajani, Lavoriamo per un dialogo pacifico, siamo pronti ad inviare navi

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