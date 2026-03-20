Sei paesi, tra cui l’Italia, hanno annunciato di essere pronti a inviare navi nello Stretto di Hormuz, ma solo se le ostilità cessano. La loro posizione, espressa in una dichiarazione congiunta di Londra, Tokyo, Berlino, Roma, L’Aia e Parigi, sottolinea che si tratta di un’intesa di carattere politico e non militare e che non saranno coinvolte armi o forze di combattimento.

L’iniziativa è stata promossa dal premier britannico Keir Starmer, con la sponda del segretario della Nato, Mark Rutte. Alla fine, sei Paesi hanno aderito all’ipotesi di inviare una missione navale per garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz. I leader di Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Olanda e Giappone hanno firmato ieri una nota congiunta. Il governo canadese ha fatto sapere che è pronto ad aggiungersi a questa «mini coalizione dei volenterosi». La prima parte del documento è chiara: «Noi condanniamo nella maniera più forte i recenti attacchi condotti dall’Iran contro le imbarcazioni disarmate nel Golfo, contro le infrastrutture civili, compresi gli impianti per il gas. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Stretto di Hormuz, sei Paesi (Italia inclusa) sono pronti a inviare navi: «Ma solo se cessano le ostilità. È un'intesa politica, non militare»

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