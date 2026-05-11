Hormuz il nucleare e i conti che non tornano | perché il caro carburante non è una sorpresa
Il prezzo del petrolio è risalito, suscitando preoccupazioni tra gli operatori del settore. In questo scenario, vengono analizzati i possibili motivi dietro l’aumento dei costi, mentre si osservano le reazioni delle istituzioni e le conseguenze sul mercato dei carburanti. Le discussioni si concentrano sulle tensioni internazionali e sulle dinamiche legate alle forniture di energia, senza entrare in dettagli personali o giudizi di valore.
Il prezzo del petrolio è tornato a fare paura. E come sempre accade, la politica si divide tra chi cerca colpevoli nell’immediato e chi prova a capire davvero cosa sta succedendo. Proviamo a farlo, con qualche dato storico che dovrebbe essere patrimonio comune ma che spesso viene dimenticato con straordinaria convenienza. Dal 1973 a oggi il petrolio ha sempre reagito allo stesso modo: quando la geopolitica incendia i punti nevralgici della produzione o del transito, il prezzo corre. Accadde nel 1973-74, con la guerra del Kippur e l’embargo OPEC, quando il greggio passò da 3 a 12 dollari al barile in tre mesi: più 302 per cento. Accadde nel 1979-80, tra rivoluzione iraniana e guerra Iran-Iraq, quando si andò da 13 a 38 dollari.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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