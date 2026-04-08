L'obiettivo principale degli Stati Uniti era di modificare il quadro politico e militare nel paese, interrompere lo sviluppo del programma nucleare e rafforzare la presenza strategica nella zona. Tuttavia, le azioni intraprese non hanno portato ai risultati sperati, e il regime iraniano è rimasto stabile, con il controllo di Hormuz ancora in mano alle autorità locali. La situazione attuale mostra come le aspettative di una svolta decisiva siano state del tutto disattese.

La guerra doveva cambiare il volto del regime iraniano, spezzare il programma nucleare e ristabilire una superiorità strategica americana nella regione. È iniziata con minacce senza precedenti e con l’idea di una dimostrazione di forza capace di chiudere in poche ore una partita aperta da anni. Ma oggi, guardando ai fatti e alla base del negoziato, il quadro si è rovesciato: gli obiettivi dichiarati non sono stati raggiunti e il risultato politico racconta una realtà opposta a quella annunciata. Il regime di Teheran non è caduto, il nucleare non è stato eliminato e il controllo dello Stretto di Hormuz si è trasformato in una leva ancora più evidente nelle mani iraniane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il regime resta, Hormuz è iraniana, il nucleare sopravvive: perché Trump ha perso la guerra

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