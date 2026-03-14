Il governo italiano ha presentato una richiesta al Parlamento per autorizzare la cessione gratuita della Nave Garibaldi, la prima portaerei della Marina Militare in servizio dal 1985 al 2024, alla Repubblica di Indonesia. La decisione riguarda l’intera imbarcazione e solleva dubbi sui motivi di questa operazione, che vengono discussi nel contesto politico e militare attuale.

Il governo italiano ha chiesto al Parlamento di autorizzare la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi — prima portaerei della Marina Militare, in servizio dal 1985 al 2024 — alla Repubblica di Indonesia. Lo schema di decreto, trasmesso dal ministro della Difesa Guido Crosetto alle Camere il 19 febbraio, è ora all’esame delle commissioni Difesa ed Esteri di Camera e Senato, che dovranno esprimere un parere vincolante entro il 16 marzo. Il regalo a Giacarta per ottenere commesse. L’Indonesia aveva stanziato 450 milioni di dollari per comprare la nave. Ora la riceverà gratis. In cambio — secondo un dossier dello Stato Maggiore che accompagna la proposta — l’Italia si aspetta «ricadute positive per il sistema industriale nazionale»: commesse per Fincantieri, Leonardo e una società privata di Livorno chiamata Drass. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Perché l’Italia vuole regalare la Garibaldi all’Indonesia (e perché i conti non tornano)

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