Honda Prelude la prova de Il Fattoit – Il laboratorio della coupé granturismo ibrida – FOTO

Il sito Il Fatto.it ha pubblicato una prova dettagliata della Honda Prelude, una coupé granturismo ibrida. La recensione include otto foto che mostrano vari aspetti del veicolo, evidenziando il design e alcune caratteristiche tecniche. La presentazione si concentra sulle caratteristiche estetiche e funzionali della vettura, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua struttura e sul suo aspetto complessivo.

In un panorama europeo dove le coupé sono ormai quasi scomparse, Honda sceglie di andare contro tendenza riportando sulle strade la Prelude, assente dal mercato dal 2001. Il nuovo modello nasce dalla piattaforma della Civic e utilizza lo stesso sistema ibrido, arricchito da una funzione che simula le cambiate di una trasmissione automatica a otto rapporti. Questa tecnologia riproduce sia la sensazione di spinta sia il sound tipico, anche grazie alle palette poste dietro al volante, ma ci ritorneremo dopo.

© Ilfattoquotidiano.it - Honda Prelude, la prova de Il Fatto.it – Il laboratorio della coupé granturismo ibrida – FOTO

