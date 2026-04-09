Il 18 ottobre 2025, il tennista danese si fermò durante la semifinale del torneo ATP 500 di Stoccolma a causa di un infortunio al tendine d’Achille. Dopo diversi mesi di recupero, ha deciso di tornare in campo partecipando al torneo di Amburgo. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, sorprendendo molti che non si aspettavano un suo ritorno così presto.

Era il 18 ottobre 2025 e Holger Rune era costretto a fermarsi per un grave infortunio durante la semifinale del torneo ATP 500 di Stoccolma contro il francese Ugo Humbert. Il tutto era avvenuto nel secondo set del match. Rune si era improvvisamente fermato dopo un movimento apparentemente banale, riferendo di aver sentito uno “schiaffo” o uno “schiocco” nella parte posteriore del piede. Il danese era stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime, visibilmente scosso dalla gravità della situazione. La rottura completa del tendine d’Achille aveva portato a un’operazione pochi giorni dopo e si pensava di vederlo in campo non prima di settembre 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Holger Rune sorprende tutti: il tennista danese al via del torneo di Amburgo dopo l’infortunio al tendine d’Achille

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