Hojlund e Alisson Napoli pronto a investire 51 milioni

Il Napoli si prepara a investire 51 milioni di euro per acquistare i due calciatori Hojlund e Alisson. La società è pronta a formalizzare l’accordo e avviare le operazioni di mercato. La possibilità di iniziare a lavorare già questa sera rappresenta un passo importante per la composizione della rosa in vista della prossima stagione. I dettagli dei trasferimenti saranno definiti nei prossimi giorni.

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Il Napoli può iniziare a costruire ufficialmente la prossima stagione già da questa sera. La sfida contro il Bologna non vale soltanto per la classifica. In caso di qualificazione matematica alla prossima Champions League, scatterebbero infatti alcune operazioni di mercato già programmate dal club azzurro. Il primo dossier riguarda Rasmus Hojlund. L’attaccante danese è arrivato dal Manchester United con accordi precisi legati al pass europeo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, “la qualificazione farà scattare automaticamente l’obbligo di riscattare Hojlund”. Il centravanti diventerebbe così il primo acquisto definitivo della nuova stagione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Hojlund e Alisson, Napoli pronto a investire 51 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il mercato del Napoli è già tracciato: 60 milioni per Hojlund e Alisson Napoli, nuovo centro sportivo a Monterusciello: De Laurentiis pronto a investire 10 milioniNapoli, nuovo centro sportivo a Monterusciello: De Laurentiis pronto a investire 10 milioni"> Il Napoli accelera sul progetto del nuovo centro... Argomenti più discussi: Como-Napoli, probabili formazioni: Alisson Santos e Hojlund guidano Conte; Alisson e Hojlund titolari nella sfida tra Como e Napoli; Hojlund-Alisson, a Como per invertire un trend: la decisione del Napoli – Mattino; Probabili formazioni Napoli-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Hojlund, Castro, Alisson Santos, Orsolini e Bernardeschi. Il mercato del Napoli è già tracciato: 60 milioni per Hojlund e Alisson Poi dipenderà da cosa accadrà con Anguissa e Lobotka: se vanno via, vanno sostituiti in maniera adeguata. Gli altri colpi sarebbero Mario Gila e Anan Khalaili. ilnapolista.it/2026/05/il-mer… x.com Napoli [4] - 0 Cremonese - Alisson Santos 52' reddit