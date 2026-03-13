Napoli nuovo centro sportivo a Monterusciello | De Laurentiis pronto a investire 10 milioni

Il Napoli ha annunciato un investimento di 10 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo centro sportivo a Monterusciello. Il progetto prevede la costruzione di strutture dedicate all’allenamento e alla formazione dei giocatori. La società ha comunicato di aver avviato le procedure per l’inizio dei lavori, con l’obiettivo di completare il centro nel prossimo anno.

"> Il Napoli accelera sul progetto del nuovo centro sportivo. Come rivela Cronaca Flegrea, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe dato il via libera a un investimento di circa 10 milioni di euro per l’acquisto dei terreni di Monterusciello, a Pozzuoli, area individuata per realizzare la futura casa del club azzurro. Terreni individuati a Monterusciello Secondo quanto riportato da Cronaca Flegrea, nella giornata di ieri un collaboratore di Bruno Discepolo – ex assessore regionale nominato da De Laurentiis responsabile del progetto – avrebbe confermato l’interesse del presidente durante una telefonata con il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, nuovo centro sportivo a Monterusciello: De Laurentiis pronto a investire 10 milioni Articoli correlati Leggi anche: Napoli, centro sportivo a Monterusciello: De Laurentiis accelera su Pozzuoli Leggi anche: Centro sportivo a Monterusciello, si può. De Laurentiis ha capito e si è affidato a una persona competente: Bruno Discepolo Tutto quello che riguarda Napoli nuovo centro sportivo a... Temi più discussi: Riparte la riqualificazione del Centro sportivo Di Napoli; Napoli, Conte lancia la nuova sfida: De Laurentiis vuole blindarlo; A Brooklyn, un palazzetto dello sport diventa un’architettura civica per il quartiere; Lazio, inaugurato a Latina un nuovo centro sportivo dedicato a Vincenzo D'Amico. Presente una delegazione del club biancoceleste. Nuovo Centro Sportivo a Pozzuoli, c’e la svolta: sì di ADL a 10mln, tutti i dettagliL’operazione però non è immediata. Restano diversi passaggi burocratici, anche perché su parte dell’area è in corso un progetto finanziato dal Pnrr. tuttonapoli.net Dieci milioni al comune di Pozzuoli per il nuovo centro sportivo del Napoli, De Laurentis dice sì: nuova telefonata al sindacoPOZZUOLI – De Laurentis ha detto sì ad una spesa di dieci milioni di euro per acquistare i terreni di Monterusciello, nell’area individuata per realizzare il nuovo centro sportivo del Calcio Napoli. I ... cronacaflegrea.it Le sindache e i sindaci di Roma, Napoli, Torino, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Cagliari, Parma, Verona, Vicenza, Bergamo, Reggio Emilia, Sassari, insieme alle colleghe e ai colleghi di centinaia di comuni d’Italia, hanno firmato un appello per sostenere il N - facebook.com facebook IL NAPOLI PESCA IN SUDAMERICA Nelle ultime ore, è spopolata la voce di mercato che vedrebbe gli azzurri sulle tracce del classe 2002 Exequiel Zeballos, ala destra del Boca Juniors capace di giocare anche da punta e sulla sinistra Da Valter De Ma x.com